Yatırım Harcamaları Artmalı, Her Osb'ye Demiryolu Gidecek'
Siyasi istikrarın Türkiye'nin risk primini düşürdüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Gedikli, "Türkiye'nin, üretim ve ihracata dayalı büyüme modelini önümüzdeki dönemde devam ettirdiği taktirde pozitif ayrışacağını söyledi.
Siyasi istikrarın Türkiye'nin risk primini düşürdüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Gedikli, "Türkiye'nin, üretim ve ihracata dayalı büyüme modelini önümüzdeki dönemde devam ettirdiği taktirde pozitif ayrışacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com