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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,45 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,45 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları1,3537634927
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları3,4515141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,8889809
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,69715912
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,8437370
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,2271683
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6242411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,3712111
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1239390
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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