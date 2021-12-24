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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 2,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 2,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-2,28376158218
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-6,491587
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-3,15891871
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-1,54725121
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-3,6637136
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-3,93712051
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,91422220
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-7,2612012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0538380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bakan Nebati: '(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için...

Bakan Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için...

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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