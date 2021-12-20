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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,59 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,59 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,59 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,59 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları1,59376258118
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,6515411
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,97896128
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,8872675
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,9137334
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,6171962
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,0142348
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları8,5912120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1138380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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