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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,3537534629
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,9615141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,08897811
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,16726012
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5537343
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,2070691
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1942411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9712120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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