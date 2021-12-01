Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,53
|374
|321
|53
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|2,53
|15
|7
|8
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,96
|89
|81
|8
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,49
|72
|68
|4
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,77
|36
|34
|2
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,33
|70
|43
|27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,30
|42
|38
|4
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|2,01
|12
|12
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,04
|38
|38
|0
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500