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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,51 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,51 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları1,5137436013
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,9315141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,0789872
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,0172657
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,7936360
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,2070673
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6742410
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları4,3012120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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