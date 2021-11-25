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BES fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,62 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,02 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,62 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,02 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,6224521233
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,78523319
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,02660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,1829281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,881059213
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,9327270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,0813130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0413130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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