Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,33 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,3337234229
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-0,9915114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,8689845
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3572647
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4635269
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8269654
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2142420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7712120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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