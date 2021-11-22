Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,82 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,82 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,8237232745
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,971596
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,1489827
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,6672657
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,5635341
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,84694524
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4742420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,7312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1238380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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