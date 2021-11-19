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BES fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,43 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,43 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,4324920742
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,23523220
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,98651
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,7229290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,501098821
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,7427270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler3,3213130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0413130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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