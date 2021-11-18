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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,78 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,78 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,7837236111
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,8515150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,0789872
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4272657
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,1935341
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,5769690
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3142411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,7012120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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