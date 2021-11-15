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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2637233635
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,7915150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2989799
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,07725715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3635323
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,7769645
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2642393
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,5612120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1238380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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