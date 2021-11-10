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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2035529659
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0672720
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,22352312
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,05694722
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,22887018
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0842357
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,5712120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0437370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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