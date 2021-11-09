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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,35913567133
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2272684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5935332
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8969681
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3888808
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1642375
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,0912120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0337361
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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