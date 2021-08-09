Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0334427371
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1771656
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,28311813
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,00785226
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1980746
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0938317
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,9013013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1433330
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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