Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,08341240100
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02715219
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,3430624
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,1876679
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,05805624
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,02382611
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,8913013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0533330
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???????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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