Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: