Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,00339185154
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,04725814
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1430624
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,28741163
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,12803842
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,08382810
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7813121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0532320
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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