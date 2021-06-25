Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2933832612
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1571674
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4630291
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,9974731
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3380764
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2238362
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0532320
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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