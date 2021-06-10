Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıranlar yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıranlar yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0033924891
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0972693
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,01301218
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,00745024
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,02805723
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,05382711
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5113112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0532320

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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