Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0532823395
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,14725319
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,3426917
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,07736112
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,27755223
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,08382711
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6513013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0531310
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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