Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,23328169159
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0972711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,3626521
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,9173370
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,37751956
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,14382810
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4313121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0531310
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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