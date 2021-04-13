Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,11326177149
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1172639
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,12261016
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,9873568
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,21742846
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0437307
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1313103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0631310
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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