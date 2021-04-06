Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,48 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,48 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,4832529728
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,30725814
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,8126251
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6573712
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6174668
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3737370
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4913103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0530300
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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