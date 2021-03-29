Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,3132323588
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2372702
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7226260
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,46721359
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,35745321
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1437316
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6613130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1429290
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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