Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,17323162160
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0772657
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4826521
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,9972666
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,29743737
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,14371918
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,0313211
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0529280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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