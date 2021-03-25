Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,83 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,83 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,833223175
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,5472711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,4026260
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,5772702
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,1974722
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,9137370
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,3613130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0528280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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