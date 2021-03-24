Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

24.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:08
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,42322129192
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,31722349
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,2226026
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,03722546
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,38742747
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,00372611
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,2913013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0528280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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