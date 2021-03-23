Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

23.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:10
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,58 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,76 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,58 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 8,76 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,58322159162
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,51724922
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,85261610
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,8672864
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-1,12741658
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5737298
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları8,7613130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0528280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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