Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

18.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:43
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,04321171150
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03725814
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,04261214
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,29721062
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,22732449
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,04372611
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3213130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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