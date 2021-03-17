Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

17.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:58
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1032125665
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02725418
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,06261610
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,5872666
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1673649
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0937289
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,3113013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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