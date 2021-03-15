BES fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BES fonu istatistikleri

15.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:50
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3126520756
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,65543320
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,49550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2729263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,141178729
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1728244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3816160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES fonu istatistikleri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:06:48. #1.15#
title