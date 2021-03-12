BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

12.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:08
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,3026574188
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,34542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,25505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,4629227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,201172787
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3728127
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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