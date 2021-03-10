Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

10.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:23
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,52 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,52 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,5231728333
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,21705713
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,1724222
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,8372683
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,34735914
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3237361
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,8213130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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