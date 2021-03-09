BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

09.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:56
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1126598165
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,08542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,02523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,6429326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,201172788
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0028622
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9916160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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