Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

08.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:41
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2131623977
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,13705416
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3624186
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,84715516
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,01735221
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0637307
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2413211
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1328280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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