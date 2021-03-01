Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

01.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:32
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,22316187129
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,49706010
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,06241113
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,0471863
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,11733835
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3137307
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,0513121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1328280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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