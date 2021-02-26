Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

26.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:54
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0331623876
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,15705911
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1124815
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,70715417
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,29736013
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0237288
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,3013112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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