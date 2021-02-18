Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

18.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:42
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,04314171143
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,21705911
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3022157
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,05711952
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,04732746
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,10372314
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6513013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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