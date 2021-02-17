Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

17.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:33
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,31314122191
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,14705317
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,7022121
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,0471467
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,30731755
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,19371918
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5013013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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