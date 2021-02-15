Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatırım fonu istatistikleri

15.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:50
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,10314162152
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,06705713
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2122715
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,20711358
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,04733736
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,27372017
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,4613013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1328280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Sezen Aksu Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 16:00:36. #1.14#
title