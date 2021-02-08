Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

08.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:34
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,08315173142
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02715813
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,02211011
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,48711160
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,02744331
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,11372314
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,0613013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1328280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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