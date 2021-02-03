Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

03.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:34
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0831324370
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,20715615
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4820119
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,0371683
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,19745618
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,06362412
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,2513013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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