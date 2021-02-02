Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

02.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:32
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1331324865
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,21715714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5720155
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,2471674
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,02755520
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,09362610
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6113112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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