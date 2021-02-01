Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

01.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:39
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,23313158155
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,08715912
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4720515
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,7171269
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,28752847
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,03362610
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2313112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1327270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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