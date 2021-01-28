BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

28.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:30
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,7926245217
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,19542430
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,96202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-3,7029029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,901174113
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-1,3528127
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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