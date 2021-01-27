BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

27.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:26
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,02262156103
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,0954486
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,01211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2929227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,011176450
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2028253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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