Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

26.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:44
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,12 ile "Katılım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,12 ile "Katılım Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,01309176133
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,00715516
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0119613
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,11712150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,09723735
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1236279
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,0513310
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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