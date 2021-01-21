Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

21.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:10
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2730826939
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01715714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4619181
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8471638
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,31726111
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1935305
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6813130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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