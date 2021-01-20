Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

20.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:45
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0930524659
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,11715516
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2719145
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,9669654
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,17716110
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,08352411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,9713013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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